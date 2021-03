La solidarietà non conosce confini: super donazione di mascherine grazie alla raccolta fondi in Germania

L'iniziativa To Italy with love, pensata e realizzata grazie all’impegno di Hansjorg Kunzel, ha già portato alla donazione di oltre 120mila mascherine e più di 100mila guanti in lattice, quasi tutti in Umbria

Non conosce confini la solidarietà. Lo sa bene Hansjorg Kunzel, un cittadino tedesco residente in Umbria (tra Spina e Mercatale) che ha deciso di dare il via ad una importante raccolta fondi effettuata soprattutto in Germania per donare al nostro Paese presidi di protezione personale, indispensabili per far fronte alla pandemia.

L’iniziativa benefica si chiama “To Italy with love”, ed ha già portato alla donazione di oltre 120mila mascherine e più di 100mila guanti in lattice, quasi tutti destinati all’Umbria, sia ad istituzioni pubbliche che a realtà nel campo del volontariato. Ma la solidarietà è destinata a non fermarsi e giovedì 11 marzo verranno consegnate altre 3mila mascherine all’Auser Umbria, associazione di volontariato per l’invecchiamento attivo, particolarmente impegnata nell’ultimo anno di pandemia nell’assistenza e nell’aiuto diretto delle persone anziane nella nostra regione.

La consegna, alla quale parteciperà lo stesso Hansjorg Kunzel, avverrà domanialle ore 15.30 presso la sede di Auser Perugia, in via Giovan Battista Vico 10.