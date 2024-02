La segnalazione di illeciti da parte del dipendente, il nuovo quadro normativo

La Camera Civile di Perugia organizza due incontri in tema di Compliance aziendale tra obblighi normativi per le aziende ed opportunità per la loro crescita e protezione, con la direzione scientifica dell’avvocato Vincenzo Arenella.

Primo appuntamento giovedì 15 febbraio alle ore 15 presso la Sala del Consiglio Provinciale di Perugia sulla nuova disciplina del whistleblowing alla luce del decreto legislativo 24/2023.

Dopo i saluti istituzionali il procuratore Raffaele Cantone parlerà di “Whistleblowing: il quadro normativo” e chi è il whistleblower.

“I canali di segnalazione e il gestore delle segnalazioni” sono affidati a Paolo Massinissa Magini, commercialista, mentre “La procedura aziendale whistleblowing” sarà appannaggio di Jacopo Lancioni, commercialista. L’avvocata Benedetta Marchesini affronterà il tema de “La protezione dei dati personali nella procedura whistleblowing”.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 22 febbraio alle ore 15, sempre presso la Sala del Consiglio Provinciale, sul tema “Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al decreto legislativo 231/2001”.

Dopo i saluti istituzionali è previsto l’intervento del procuratore generale Sergio Sottani sul tema Saluti istituzionali “Il D.Lgs. 231/2001: origine e natura del rischio penale d’impresa”, a seguire “I reati e le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001” dell’avvocato Vincenzo Arenella. Il “Focus su casi pratici di maggiore rilevanza per le aziende” è affidato a Jacopo Lancioni, commercialista, mentre “L’esimente della responsabilità: le condizioni” sarà il tema dell’intervento del commercialista Paolo Massinissa Magini, cui seguirà Marco Cruciani, commercialista, con “Gli elementi strutturali del Modello 231

(memento e problematiche operative)”. In chiusura l’avvocato Vincenzo Arenella parlerà de “La vision: le opportunità da sfruttare con il Modello 231”.