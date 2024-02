Dal Polo Sud alle stanze di Palazzo Donini: l’incontro dell’astrofisica umbra Sofia Fatigoni con la presidente Tesei

Di ritorno dalla sua terza missione al Polo Sud, dove sta costruendo un telescopio che ha come obiettivo capire ciò che è avvenuto nei primissimi istanti di vita dell’universo, l’astrofisica perugina Sofia Fatigoni si è recata nelle stanze di Palazzo Donini per far visita alla presidente Donatella Tesei.

La trentenne Fatigoni è l’unica italiana a lavorare al progetto nato dalla collaborazione tra quattro università americane, Caltech, Harvard, Stanford e l'Università del Minnesota. L’esperimento serve a misurare la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, vale a dire la luce che è stata prodotta subito dopo il Big Bang, 13 miliardi di anni fa, riuscendo così a capire che cosa è successo proprio nei primissimi istanti di vita dell'universo.

Giovedì 22 febbraio, un giorno dopo essere tornata a casa, la scienziata è arrivata in Regione. Una visita che ha suscitato gratitudine e orgoglio nella presidente Tesei che ha scritto: “È stata una bellissima occasione per ringraziarla per tutto ciò che fa per l’umanità intera ma anche per il graditissimo scatto dall’estremo sud del mondo con il nostro stemma regionale”.

E ancora: “Per questo e per l’orgoglio che rappresenta per tutta la nostra comunità regionale, le abbiamo fatto dono della nostra bandiera, affinché la accompagni nelle sue prossime missioni e le faccia sentire il calore della sua terra anche tra i freddi ghiacci del polo sud”.