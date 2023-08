"La ricerca è futuro ", Aucc consegna 5 borse di studio

La ricerca è futuro e vita, ma servono risorse per continuare a finanziare chi la ricerca fa. il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, ha consegnato, martedì primo agosto, 5 borse di studio ad altrettanti ricercatori dell’Università di Perugia.

Con una cerimonia che si è svolta ieri, martedì primo agosto, presso la sede dell’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro, a San Sisto di Perugia, il presidente, professor avvocato Giuseppe Caforio, ha consegnato 5 borse di studio ad altrettanti ricercatori.

Erano presenti, oltre ai ricercatori, anche il professor Giuseppe Servillo (Università degli Studi di Perugia) e la dottoressa Maria Agnese Della Fazia (Università degli Studi di Perugia).

I borsisti sono Marilena Castelli (Borsa di studio AUCC), Nicola Di Iacovo (Borsa di studio FROM), Stefania Pieroni (Borsa di studio FROM), Danilo Piobbico (Borsa di studio FROM) e Damiano Scopetti (Borsa di studio AUCC).

“Si tratta - ha spiegato il presidente Caforio - di cinque straordinari ricercatori che stanno portando avanti importanti ricerche per contrastare e, un giorno non lontano, si spera, sconfiggere il cancro. Non riconfermare questi ricercatori o non offrire la possibilità a tanti giovani che con professionalità, ma ancor prima passione e particolare vocazione, si dedicano alla ricerca, significa non dare più speranze di vita, non offrire cure efficaci e sempre meno invasive. Noi vogliamo dare il nostro contributo che non è fatto solo di assistenza domiciliare per la quale ogni anno Aucc mette in campo circa 600mila euro per garantire servizi gratuiti ai pazienti e ai familiari, ma anche di supporto alla ricerca di base. E per farlo, c’è bisogno che la comunità comprenda il valore delle donazioni e di garantire ai ricercatori di poter continuare le loro scoperte”. Il presidente, tuttavia, ha evidenziato “l’importanza di ogni piccola donazione e anche dei momenti di sensibilizzazione”: “L’auspicio è che sempre più feste diventino solidali e ci siano donazioni periodiche, anche attraverso il 5x1000. Senza queste risorse, si rischia di fermare la ricerca e i servizi”.

“La raccolta fondi per la ricerca – ha aggiunto il professor Giuseppe Servillo, docente di Patologia generale - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Sezione di Patologia generale - Università degli Studi di Perugia - rappresenta un investimento per il nostro benessere, il nostro futuro in salute. Far crescere e formare nuove generazioni di ricercatori, armati di passione e buona preparazione di base nel campo della ricerca oncologica è un dovere di tutti noi. La ricerca oncologica necessita di strutture adeguate e di professionisti che sviluppano le intuizioni scientifiche e i risultati della ricerca di base per applicarli alla diagnosi, alla terapia, al letto del malato. Il primo passo verso una cura migliore deriva da una ricerca scientifica migliore. Da molti anni, l’Aucc finanzia la ricerca di base in oncologia permettendo nuove scoperte e numerose pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali”.

Aucc ha ideato e organizzato il progetto annuale “Adotta un Ricercatore - AUCC” che permette con varie iniziative di poter finanziare una borsa di studio per la ricerca a beneficio di un ricercatore in campo oncologico.



Inoltre, la Fondazione Ricerca Oncologica Menesini (FROM) in sinergia con il progetto “Adotta un Ricercatore -AUCC”, promuove la realizzazione del progetto “Adotta un Ricercatore - FROM” nell’ambito della Fondazione. FROM ha ideato l’iniziativa di raccolta fondi “Adotta un Ricercatore – FROM- Paolo Sassone-Corsi” alla memoria del professore Paolo Sassone-Corsi membro del CTS di FROM, scomparso di recente.