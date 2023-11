Prevenire la violenza sulle donne: un convegno a Perugia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il tema della violenza sulle donne è molto importante e delicato, e merita di essere trattato con rispetto e competenza. La Polizia di Stato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto di questo fenomeno sociale, come dimostra la campagna permanente “Questo non è Amore 2023”. Per sensibilizzare i giovani cittadini sul tema, la Questura di Perugia ha organizzato, in collaborazione con l’Università di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comune di Perugia, un’iniziativa in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Sabato 25 novembre, alle ore 9:30, nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori si terrà un convegno con la partecipazione del prefetto della provincia di Perugia, Armando Gradone, del questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, del Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Sergio Repetto, dell’Assessore Luca Merli, in rappresentanza del Sindaco di Perugia Andrea Romizi e delle autorità militari, civili e religiose e degli studenti di alcuni istituti scolastici.

Durante il convegno interverranno esperti come vedrà il dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, Alessandro Drago, la coordinatrice dello Sportello Antiviolenza dell’Università degli Studi di Perugia, Silvia Fornari, la presidente di “Libera…Mente Donna”, Maurita Lombardi, che illustreranno gli strumenti preventivi, amministrativi, educativi e sociali, a disposizione per prevenire la violenza sulle donne.

Al termine, sarà firmata una lettera di intenti tra la Questura di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia finalizzate alla predisposizione di un protocollo operativo tendente a favorire la presa in carico, da parte di professionisti specializzati al trattamento, del destinatario dell’ammonimento ai fini di consentire da un lato lo studio del ciclo della violenza e della condotta posta in essere dal maltrattante, dall’altro di incidere sui casi di recidiva.