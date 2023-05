La Perugia dei Giovani | Grande successo al Santa Giuliana: in 600 per le mini olimpiadi del Csi

Grande successo allo Stadio Santa Giuliana per le Miniolimpiade, storica manifestazione del Centro Sportivo Italiano di Perugia, che ha visto la partecipazione di 350 bambini dai 6 ai 12 anni. Un appuntamento importante per l’associazione ma anche molto utile per i ragazzi che hanno potuto cimentarsi in attività di solito poco praticate: per i più grandi, 60 metri piani, salto in lungo, lancio del vortex, staffetta; i più piccoli invece, guidati dagli animatori del Centro Sportivo, piccole gare di corsa, giochi sull’erba e tutti insieme nella staffetta finale. L’invito alla manifestazione è stato rivolto alle scuole del comune e alle tante società sportive affiliate. Anche per questa edizione il Comune di Perugia ha confermato la vicinanza all’associazione con il patrocinio concesso per la manifestazione, ormai punto fermo della stagione CSI.

Roberto Pascucci, presidente provinciale CSI Perugia, ha espresso il suo ringraziamento anzitutto ai volontari CSI, alle società sportive e alle scuole che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita della manifestazione e anche ai “genitori che hanno fatto i genitori rimanendo sulla tribuna a tifare, lasciando i ragazzi liberi di vivere questa esperienza”. Secondo Paolo Scarponi, responsabile Attività Giovanili CSI Perugia, “la pioggia ha provato a intralciare i piani dei tanti operatori che hanno preparato a dovere quella che rimarrà nella storia della miniolimpiade dei ragazzi, la meglio riuscita perché il sole ha avuto la meglio”.

Gli assessori del Comune di Perugia Clara Pastorelli (sport) e Margherita Scoccia (urbanistica) hanno espresso grandi soddisfazione per l’evento sportivo per i più piccoli: "La realtà del CSI è una garanzia quando si tratta di iniziative che mirano a coinvolgere i bambini che hanno bisogno di avvicinarsi allo sport e l’amministrazione è felice di poter sostenere le iniziative dell’associazione arancioblu. La Miniolimpiade – concludono - si è rivelata ancora una volta, una grande occasione di confronto sportivo e sociale per i giovani atleti delle scuole del comune".