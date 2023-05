La sanità del futuro e la professione infermieristica tra formazione, sinergie e integrazione

L’Ordine degli Infermieri della provincia di Perugia ha organizzato, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere 2023 , il convegno "Infermieri protagonisti della sanità del futuro: incertezze e prospettive" per riflettere sulllo sviluppo della professione che ha aperto nuove ed importanti sfide per tutta la categoria infermieristica e per confrontarsi sulle innovazioni che si prospettano nel panorama sanitario regionale.

L'evento ha rappresentato un'opportunità per riflettere sulle opportunità di sviluppo della professione, sia sul piano normativo che formativo, che di fatto aprirà il campo a nuove ed importanti sfide per l'infermieristica: dai modelli assistenziali ai ruoli gestionali, dai percorsi formativi agli innovativi settori di impiego, dalle competenze specialistiche al riconoscimento sociale.

“Futuro, integrazione, sinergia, formazione, crescita professionale condivisa e proattività sono state le parole chiave dell'intera giornata - afferma il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche Nicola Volpi - in un evento molto partecipato che ha visto la splendida Sala dei Notari gremita di oltre 250 presenze. Le relazioni e gli interventi che si sono succeduti hanno informato circa le linee di sviluppo future che caratterizzeranno il contesto professionale nazionale e regionale. È sicuramente emersa la necessità urgente di rendere sempre più vivo il dialogo con le istituzioni e i vertici aziendali - ribadisce Volpi - e la presenza alla giornata da parte del senatore Franco Zaffini, dell’assessore alla salute e politiche sociali Luca Coletto, del direttore regionale della sanità Massimo D'Angelo e delle più alte cariche politiche e dei vertici della sanità umbra, pongono le basi per la definizione di un sostanziale cambio di paradigma, in cui adeguati livelli di staffing, meritocrazia, competenze e formazione saranno il fulcro su cui articolare l’assistenza e la sanità del futuro”.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi temi che riguardano la riforma dell'assistenza territoriale e ospedaliera che vedono nell'infermiere il protagonista e il vero fulcro di cambiamento: il futuro professionale degli infermieri prevede una ramificazione di possibilità, di strade percorribili. Strade più o meno nuove, più o meno battute, ma tutte strade che hanno un'unica meta: il cittadino, con i suoi bisogni di assistenza.

Dopo la panoramica sui nuovi modelli organizzativi e sull'attenzione politica e culturale - sia a livello regionale che nazionale - nei confronti della professione infermieristica, le successive sessioni del convegno hanno aperto prospettive su quelli che sono esempi concreti di nuove frontiere lavorative per gli infermieri e di come la tecnologia impatterà sull'assistenza e sulla salute del cittadino.