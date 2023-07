LA PROTAGONISTA | Giorgia Aquilanti, la ballerina perugina ammessa alla prestigiosa accademia dell'Opéra di Parigi

Sulle punte fin dalla tenera età di 4 anni la giovanissima Giorgia Aquilanti si prepara a danzare nella prestigiosa Scuola di danza dell'Opéra di Parigi. A soli 11 anni si trasferirà, nel mese di settembre, da Perugia a Parigi.

Il padre della ballerina, Maurizio Aquilanti, racconta che a casa hanno già iniziato a studiare il francese e si preparano per questa nuova avventura, difficile e bella allo stesso tempo: “Se vuoi diventare professionista devi proseguire in accademie specifiche e l'Opéra è una delle più prestigiose. Questa è l’età giusta, dopo è molto difficile accedere”.

Giorgia è figlia d’arte, sua madre Daria Ermakova è una ballerina diplomata all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo e per molti anni ha calcato i palchi del Teatro Bol'šoj di Mosca. Oggi insegna danza classica nella sua scuola Studio Danza Arabesque Perugia, di cui Maurizio Aquilanti è il presidente e dove Giorgia ha fatto i suoi primi passi da ballerina.



La chiamata dell’ammissione è arrivata due giorni fa ma tutto è iniziato quando Giorgia ha vinto il concorso Italian Dance Award. Qui si è fatta notare ed è poi iniziato il percorso per l’ammissione, la selezione video prima e poi l’audizione a maggio del 2023 fatta all’Opéra stessa con il supporto di tutta la famiglia.

“Per Giorgia questo è un sogno ma per me e sua madre è dura, i chilometri che ci separeranno sono troppi. Siamo però tranquilli perché la scuola è un posto sicuro e noi una volta al mese saremo da lei” conclude Maurizio Aquilanti.