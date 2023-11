La fortuna fa ancora tappa in Umbria: gratta e vince diecimila euro

Una giornata da incorniciare per un cliente dell’attività Risto Caffè di Francesca Evangelisti. Il fortunato giocatore ha vinto diecimila euro con un Gratta e Vinci della serie New Tutto x Tutto. A riportare la notizia il sito agimeg.it. Si tratterebbe infatti di un cliente che ogni tanto tenta la fortuna con il Gratta e Vinci. Questa volta gli è andata piuttosto bene. Ha grattato infatti sotto alla prima giocata e con un moltiplicatore che dava solo un ‘x1’ ha scoperto il ventiquattro, numero che aveva come premio ben 10.000 euro.

Il locale, a tal proposito, ha ospitato in precedenza altre vincite. Qualche anno fa, nella medesima rivendita era stato vinto un Turista x Sempre e due premi da 10.000 euro ciascuno. Infine, lo scorso giugno era stata registrata una vincita da 50.000 euro. Ancora una volta la dea bendata ha bussato alla porta dell'esercizio commerciale ternano.