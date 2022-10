LA CURIOSITA' Acropoli, ore 12. Pacifica invasione in costume degli sbandieratori eugubini

Acropoli, ore 12. Pacifica invasione in costume degli sbandieratori eugubini. Una festa di colori che attraversa corso Vannucci e, con grande seguito di pubblico, raggiunge piazza IV Novembre. Il gruppo, comprendente anche alcuni bambini, tocca la chiesa cattedrale e si schiera a ventaglio davanti alle scalette del sagrato. Poi, suono cristallino di chiarine. Quindi tamburi e corse circolari a perdifiato di sbandieratori. Una vera festa, seguita da un nugolo di curiosi e immortalata dagli scatti di telefonini e macchine digitali. Numerosi i turisti che accolgono con curioso entusiasmo la scena. PS: Federico Fioravanti, perché non hai scelto il capoluogo per il tuo Festival del Medioevo? So che hai tentato di farlo. Ma non ti hanno ascoltato. Peccato!