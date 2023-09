La cucina umbra sbarca in Finlandia: colori e sapori tipici conquistano il Nord Europa

Colori, sapori e profumi dell'Umbria a Lempäälä, in Finlandia: l’Unione regionale cuochi umbri ha organizzato un evento promozionale in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e con il Comitato per il Gemellaggio tra Castiglione del Lago e Lempäälä, con il patrocinio del Gal Trasimeno Orvietano e della Camera di Commercio di Perugia.



Obiettivo principale dell’evento è stata la promozione del territorio del Trasimeno e dell'Umbria attraverso la presentazione di specialità gastronomiche che mettono in evidenza l’antica tradizione culinaria locale: porchetta, olio Evo, pane sciapo, tartufo, zafferano, imbrecciata umbra, arvoltolo con barbozza e pesce di lago (brustico) con “show cooking” e condivisione delle ricette. Assoluti protagonisti naturalmente sono stati gli chef umbri Giancarlo Passeri, presidente Dse Umbria (Dipartimento Emergenza Solidarietà della Federazione Italiana Cuochi), Giuseppina Mariotti, Elda Moroni, Seitan Meca, Klodiana Meca, Patrizia Bittarelli ed Eraldo Ciarini.Tra gli ospiti la presenza, a sorpresa, del Console Onorario a Tampere Roberto Castagno e le autorità cittadine di Lempäälä. Nell’occasione è stata offerta l’opportunità ai produttori di presentare le proprie aziende tramite brochure in lingua e stimolare anche lo sviluppo di export commerciale. L’Unione Regionale Cuochi Umbri ringrazia l’Azienda Agricola Bittarelli, la cooperativa di pescatori “Stella del Lago”, Porchetta Umbra Cariani, Olio Evo “Brecce Rosse” e Opera Lo Zafferano.