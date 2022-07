La consulta giovani di Perugia resta ancora al palo: prorogate le iscrizioni, si cercano associazioni. Ecco come fare

Sono stati riaperti, fino al 30 settembre 2022, i termini per rispondere all’avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Perugia, per l’adesione delle associazioni del territorio alla consulta giovanile del Comune di Perugia. L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.perugia.it/avvisi/riapertura-termini- avviso-pubblico-per-ladesione-delle-associazioni-del-territorio-alla-consulta-giovanile-del-comune- di-perugia

Le associazioni che intendono far parte della Consulta devono presentare via pec (all’indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it) domanda scritta di adesione entro le ore 13 del 30 settembre. La Consulta, istituita con delibera consiliare del 31 agosto 2020, si propone di favorire il raccordo tra giovani e Istituzioni e di dare voce, all’interno degli organi elettivi del Comune, al mondo giovanile.

Compiti della consulta, infatti, sono di elaborare documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale, inerenti tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse, promuovere dibattiti, ricerche e incontri su tematiche giovanili, favorire il raccordo tra le Associazioni giovanili e le Istituzioni locali, promuovere i rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale nonché Consulte e Forum presenti in altre regioni

L’assemblea della Consulta Comunale dei giovani è composta da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni - giovanili, sportive, culturali, di volontariato - interessate, in possesso delle caratteristiche previste dal Regolamento, ossia che: a) facciano parte del terzo settore e siano in regola con i relativi adempimenti; b) operino in modo continuativo da almeno due anni sul territorio comunale; c) abbiano almeno il 70% degli iscritti di età inferiore a 35 anni.

I rappresentanti candidati da ciascuna Associazione devono avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni (non compiuti) e devono essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune da almeno due anni. Per qualsiasi informazione in merito all’avviso è possibile contattare l’Ufficio Informagiovani e Politiche Giovanili all’indirizzo: informagiovani@comune.perugia.it.