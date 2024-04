La città di tutti, ora finalmente Perugia potrà istituire il disability manager per abbattere tutte le barriere

Il Comune di Perugia potrà avvalersi nei prossimi mesi di una nuova figura professionale per migliorare la qualità della vita di quella parte dei cittadini che vive sulla propria pelle una disabilità. Il consiglio comunale ha approvato il regolamento relativo alla figura del disability manager, frutto di una proposta avanzata dai consiglieri Luca Valigi e Nicola Volpi. Fondamentale per rendere operativa questa figura, già approvata in passato, era il regolamento comunale.

Tecnicamente il Disability Manager è un professionista che acquisisce le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro mediante uno specifico percorso di alta formazione. In particolare, si occupa di definire i necessari “accomodamenti ragionevoli” e di favorire, nei contesti di riferimento, l’adozione di politiche finalizzate a garantire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità.

“Esprimiamo piena soddisfazione – spiegano i consiglieri – per l’accoglimento da parte del Consiglio Comunale della nostra proposta di delibera che va in direzione della tutela dei soggetti più fragili e della sempre maggiore inclusività nella città di Perugia. Il via libera della massima assise cittadina peraltro assume ancora più valore se si considera che la proposta è stata accolta all’unanimità dal Consiglio a conferma del fatto che si tratta di un tema che non ha colori politici e che è aperto a tutte le sensibilità”.

“L’introduzione del disability manager - hanno spiegato i consiglieri - sulla scorta degli obiettivi richiesti dall’Europa con agenda 2030, consentirà di dare continuità a un percorso avviato dall’Amministrazione comunale ormai da tempo, con misure finalizzate a rendere Perugia una città sempre più inclusiva ed aperta a tutti.”

E’ una soluzione, questa, che recepisce pienamente i principi universali della non discriminazione, dell’eguaglianza delle opportunità, dell’autonomia e della partecipazione dei cittadini con disabilità, in linea con le convenzioni internazionali e, dunque, nell’ottica di un pieno riconoscimento dei diritti fondamentali, del godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.