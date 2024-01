“La casa nel Parco” l’Hospice di Perugia che fa la differenza

Perugia ospita il centro residenziale di cure palliative “La casa nel Parco”, nel quale i pazienti e le famiglie trovano un sostegno multidisciplinare. Un centro d’eccellenza che si occupa delle terapie del dolore, dell’accompagnamento al fine vita ma anche degli aspetti sociali e psicologici legati alla malattia.

La struttura è stata visitata oggi, martedì 16 gennaio, dal direttore generale dell'Usl Umbria 1, Nicola Nardella, che ha incontrato i medici e i professionisti, coordinati da Susanna Perazzini responsabile della struttura, per confrontarsi con loro, per capire le criticità presenti nel centro e per recepire le istanze dei colleghi.

Nell’anno appena concluso sono 194 le persone malate arrivate nel centro, più del 2022 nel quale sono state 170. Sono stati inoltre seguiti a domicilio 285 pazienti, nel 2022 erano 265, affetti da patologie cronico evolutive, oncologiche per circa il 60% e non per il restante 40%, con una media di 50 soggetti in linea contemporaneamente.

Come ha ricordato la responsabile della struttura, l'Hospice ha un ambulatorio Accessi Vascolari per i pazienti che devono fare terapie endovenose. Il servizio è utile anche alla rete territoriale e ai pazienti oncologici e inoltre l'equipe si occupa delle donne operate alla mammella e dà consulenze al reparto di Oncologia dell'ospedale di Perugia.