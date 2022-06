La 1000 Miglia in Umbria

Domani, Giovedì 16 giugno, la rievocazione storica della 1OOO MIGLIA, giunta alla sua edizione 42, transiterà sulle strade dell’Umbria. 420 saranno le auto storiche rigorosamente selezionate tra quelle che parteciparono alle varie edizioni della famosa corsa su strada fino al 1957 a cui faranno da contorno 100 Ferrari moderne, 12 tra le più avveniristiche vetture elettriche e 15 esclusive supercar. Giovedì 16 Giugno vedranno i concorrenti in gara arrivare intorno alle 12 a Passignano sul Trasimeno dove sosteranno per il pranzo lungo la strada che costeggia il lago e nella darsena del Club Velico. Successivamente, effettueranno una prova speciale all’interno dell’Autodromo dell’Umbria intitolato a Mario Umberto Borzacchini, vincitore nel 1932 della VI 1000 MIGLIA con una Alfa Romeo 8c 2300 Touring, che sarà ricordato in occasione dei novanta anni dal suo epico risultato. Altra sosta è prevista a Gubbio con un controllo a timbro e anche a Norcia dove in Piazza San Benedetto sarà allestito un Controllo Timbro e dove verrà assegnato lo speciale Trofeo Valnerina per rendere omaggio ai luoghi martoriati dal terremoto. Da Norcia a Cascia è prevista l’effettuazione di altre prove di regolarità che condurranno gli equipaggi a Terni (città natale di Borzacchini, dove sarà dato il massimo risalto alle gesta del più famoso pilota umbro) per poi puntare su Rieti e quindi verso Roma.