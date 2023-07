Cambiamento climatico, maxi finanziamento per i ricercatori dell'Università di Perugia

L’Università degli Studi di Perugia guarda al futuro e punta sulla ricerca e la salvaguardia dell’ambiente.

Grazie al progetto MuSIC, "Multi-sensory solutions for increasing human-building resilience in face of climate change", il gruppo di lavoro dell'Ateneo di Perugia, coordinato dalla professoressa Anna Laura Pisello, docente di Fisica tecnica del Dipartimento di Ingegneria, ha ottenuto un finanziamento di 519.000 euro dal programma Horizon Europe di Marie Curie 2023-2027.

Anna Laura Pisello e Andrea Nicolini del Collegio dei Docenti del Dottorato in Energia e Sviluppo Sostenibile del Ciriaf, hanno spiegato: “L'obiettivo di MuSIC sarà quello di valutare il benessere ambientale e sviluppare soluzioni innovative per il monitoraggio ambientale e la mitigazione microclimatica, per poter rendere la popolazione urbana meno vulnerabile rispetto ai cambiamenti climatici in atto, il cui impatto è ulteriormente aggravato dai fenomeni di povertà energetica che sempre più spesso si registrano”.

Il finanziamento permetterà di accogliere nell’Ateneo della città 3 nuovi studiosi a cui sono state assegnate le posizioni da assegnista di ricerca europeo legate a programmi di dottorato internazionale. Si occuperanno dello sviluppo di modelli e protocolli sperimentali per il benessere ambientale personalizzato negli edifici, integrando analisi termiche, illuminotecniche, acustiche e di qualità dell'aria.

Il progetto MuSIC è coordinato dall'Università di Aachen con il supporto al coordinamento scientifico da parte di UniPg e coinvolge 11 partner, tra cui La Rochelle University, The Cyprus Institute e Denmark Technical University. Nel programma presenti anche aziende del territorio come la Valeri Elettrica s.r.l. di Bastardo, Perugia, che fornirà un finanziamento aggiuntivo all’Ateneo pari a 140.000 euro.

“Come Ateneo di Perugia siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa e anticipare risultati significativi che potranno avere un impatto positivo sulla qualità della vita nelle aree urbane. - dichiarano i professori Pisello e Nicolini - Questo anche grazie all’attrazione di talenti internazionali motivati verso la ricerca scientifica nell’ambito della transizione energetica e della sostenibilità ambientale, tematiche su cui la recente classifica QS rankings vede l’Università degli Studi di Perugia al 221° posto a livello mondiale”.