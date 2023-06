L'Umbria in tv, Rai Uno alla scoperta delle meraviglie di Perugia

Dal 19 al 23 giugno l'Umbria è protagonista su Rai Uno con “Camper”: il programma televisivo, condotto quest'anno da Marcello Masi, in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30, dedica un’intera settimana al Cuore Verde d'Italia con un viaggio on the road che attraverserà tutta l'Umbria.

Venerdì 23 giugno è la volta di Perugia, della bellezza del suo centro storico e della sua storia.

"La troupe è andata alla scoperta, con il supporto del Comune di Perugia, del Palazzo dei Priori, la casa dei perugini, del pozzo Etrusco della Fondazione Ranieri di Sorbello, della Cappella di San Severo dove si trova l’unica opera di Raffaello, della mostra “Nero Perugino Burri” a Palazzo Baldeschi, di Umbria Jazz e della Città della Domenica. Durante le riprese, la conduttrice Elisa Silvestrin è stata guidata alla scoperta dei tesori della città da Elisa Giulietti dell’associazione Gran Tour Perugia e, lungo il suo percorso ha incontrato il presidente di Umbria Jazz, Gianluca Laurenzi, la curatrice della mostra Vittoria Garibaldi e il direttore della Città della domenica, Alessandro Guidi", scrive il comune di Perugia.