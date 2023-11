Un incontro di culture e sapori: Università per Stranieri e Brand Culturale in Norvegia

L’Università per Stranieri di Perugia è un crocevia di culture dove molti paesi convergono in un solo luogo per poi procedere verso strade diverse portando con sé i frutti dell’incontro. D’altro canto l’agenzia creativa trans disciplinare Brand Culturale semina i valori e la bellezza dell’Umbria nel fertile giardino della terra.

Quando Università per Stranieri e Brand Culturale si uniscono ecco che qualcosa di estremamente importante accade, come ad esempio portare in Norvegia, dal 14 al 16 novembre, le eccellenze del Made in Italy e dell’Umbria in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo.

“Stiamo lavorando molto sul Made in Italy - racconta il rettore Valerio De Cesaris durante la presentazione dell’iniziativa - la cultura italiana è molto attrattiva e dobbiamo concentrarci non solo sul presentare il prodotto ma anche raccontarlo nella maniera migliore coniugando il campo umanistico e quello tecnico”, dunque raccontare i prodotti della terra attraverso i poeti ma anche tramite le proprietà organolettiche.

La settimana della cucina ad Oslo vedrà diverse attività volte a promuovere la tradizione gastronomica umbra con show culinari, mostre e lezioni. Una delegazione dell’UniStra si recherà in un istituto alberghiero e in un liceo, dove si insegna l’italiano, per parlare di cibo e sostenibilità produttiva e per presentare corsi di laurea dedicati a food and hospitality.



Brand Culturale presenterà un concept di ristorante umbro contemporaneo che racconta la regione verde dagli etruschi ad oggi. Il format porta il nome di “Ombroi” e unisce arte e territorio.

Filippo Fettucciari per Brand Culturale sottolinea che l’Umbria ha da poco preso consapevolezza del suo grande valore e per questo: “Abbiamo bisogno di dare ai prodotti una chiara identità per ottenere un posizionamento nei mercati mondiali” conclude Fettucciari.

L’iniziativa, voluta dall’Ambasciata d’Italia in Norvegia e Islanda, è realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Oslo e l’Agenzia ICE e l’associazione Ambasciatori del Gusto. Durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 9 novembre, insieme a De Cesaris e Fettucciari hanno partecipato in collegamento da remoto l’ambasciatore Stefano Nicoletti e la direttrice dell’istituto Italiano di Cultura Raffaella Giampaola.

Dunque, una grande opportunità per far conoscere al pubblico norvegese la cultura, la lingua e il cibo italiani, con un focus sull’Umbria e i suoi eccellenti prodotti come il miele, il vino e l’olio, solo per citarne alcuni.