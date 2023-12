I medici dell’Umbria aderiscono allo sciopero nazionale: “La sanità pubblica non si svende, si difende”

“A Roma e in tutte le piazze italiane in cui scenderemo per manifestare ci sarà una nutrita presenza di medici e del personale sanitario che opera nel Servizio nazionale e anche in Umbria abbiamo il sentore che saranno in molti ad aderire allo sciopero” spiega Cristina Cenci, presidente della Federazione Cimo Fesmed Umbria che insieme a Cimo Umbria, domani 5 dicembre, saranno a Roma per aderire allo sciopero nazionale che porterà in varie piazze italiane i camici bianchi a manifestare contro la manovra finanziaria decisa dal Governo.

Il titolo del sit-it di protesta, che radunerà i medici e tutti gli altri protagonisti del Servizio sanitario nazionale in piazza Santi Apostoli dalle 11 alle 13, è “La sanità pubblica non si svende, si difende”

“Il depauperamento del Sistema sanitario nazionale è in atto da troppi anni - sottolinea il segretario regionale di Cimo Umbria, Marco Coccetta - I medici, nonostante tagli, promesse non mantenute e difficoltà insormontabili, hanno sempre messo al servizio del cittadino utente tutta la loro professionalità, con sacrificio e abnegazione. Ma il quadro generale che si è creato e in cui ci troviamo a esercitare, impone un’azione decisa a difesa del Servizio sanitario pubblico”.

E ancora: “Cimo Umbria, oltre a stare al fianco dei medici, è soprattutto accanto ai pazienti che ogni giorno affollano le nostre corsie d’ospedale”.

Dall’Umbria saranno due i pullman che partiranno in direzione Roma, da Perugia partenza alle 7.30 dal piazzale Centova, nei pressi di Uci Cinema e da Terni partenza alle ore 8 dal parcheggio adiacente all’ospedale e all’università.

“La carenza cronica di medici, dirigenti sanitari e risorse economiche stanno seriamente minando la sanità nazionale e umbra. - continua Cenci - Questa manifestazione è pensata e organizzata a tutela della salute dei cittadini, serve una nuova e radicale programmazione del Servizio sanitario nazionale con fondi adeguati alle esigenze delle strutture ospedaliere e sanitarie presenti in Umbria e in Italia” ha concluso la presidente di Federazione Cimo Fesmed Umbria.