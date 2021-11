L'ospedale di Perugia brilla e vince il Premio nazionale “Filippo Basile”

"Inclusione, data governance e benessere". Sono queste le parole chiave del progetto ideato dal Servizio Formazione e Qualità in sinergia con il Servizio Informatico e Transizione Digitale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, che si è aggiudicata il Premio nazionale “Filippo Basile” per la formazione nella pubblica amministrazione. "Un riconoscimento prestigioso, organizzato dall’Associazione Italiani Formatori (AIF) e conferito ogni anno alle migliori esperienze formative in ambito pubblico", scrive l'ospedale in una nota.

"Sondaggi e questionari on line per la data governance e il supporto degli operatori sanitari coinvolti nella gestione del covid19” è il titolo del progetto presentato, la cui mission è quella di innovare il processo di realizzazione e somministrazione delle survey aziendali, digitalizzandolo e migliorandone la qualità per renderlo accessibile e maggiormente inclusivo per gli utenti finali. “Attraverso la somministrazione di questionari e strumenti validati– sottolinea il dottor Gianluca Ontari, referente del progetto - l'Azienda Ospedaliera di Perugia intende continuare a raccogliere dati e narrazioni di pazienti ed operatori coinvolti nell'emergenza covid 19 costruendo una memoria collettiva, atta a pianificare e realizzare futuri interventi di prevenzione e di supporto".

A ritirare il Premio, dedicato a tutti gli operatori dell’Ospedale di Perugia, è stata la dottoressa Donatella Bologni, responsabile della Formazione e Qualità dell’Azienda Ospedaliera, il dottor Gianluca Ontari, l’ingegnere Alfiero Ortali, responsabile Servizio Informatico e Transizione Digitale e la dottoressa Sonia Montegiove.