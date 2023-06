"L'occupazione italiana in Urss", sugli scaffali il nuovo volume dello storico Raffaello Pannacci

L'occupazione italiana in Unione Sovietica nel corso della Seconda guerra mondiale è il tema del lavoro, pubblicato da Carocci, di Raffaello Pannacci.

Dottore di ricerca in Scienze storiche, assistant researcher e cultore di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Perugia, Pannacci ha dedicato diversi saggi slla presenza italiana in URSS e in questo volume ricostruisce "quasi due anni di presenza sul posto, circa 250.000 uomini in campo, una delle peggiori sconfitte dell’esercito italiano, un’infinità di memorie di guerra pubblicate".

La campagna di Russia è stata più volte definita “la guerra dei tedeschi” e "resta tuttora un tema poco praticato dagli storici, in specie per quanto riguarda l’occupazione militare - si legge nella presentazione del volume - Sulla base di fonti documentali ancora poco considerate, il volume fa luce su diversi aspetti della presenza italiana fra Russia e Ucraina nella Seconda guerra mondiale. Spesso diverso da quello raccontato nelle testimonianze postbelliche, il conflitto contro l’URSS – tanto nella forma mentis quanto nella condotta sul campo – ebbe significativi punti di contatto con le guerre coloniali dei decenni precedenti e con quella coeva nei Balcani". Nel volume trovano anche posto notizie sulla presenza di soldati umbri in Russia.

Secondo il ricercatore "un comando inflessibile in mano ai tedeschi sgravava gli italiani di una parte significativa dei compiti – inclusi quelli più 'sporchi' – e forniva allo stesso tempo un esempio di condotta e un comodo termine di paragone (anche per l’avvenire). Lungi dall’essere una guerra combattuta per qualcun altro, in cui 'fare numero' e basta, quella contro l’URSS fu portata avanti perseguendo precisi interessi generali e particolari, la cui memoria venne rimossa con la sconfitta sul Don assieme alle aspettative che quell’invasione era stata capace di evocare".

Il volume "L’occupazione italiana in URSS. La presenza fascista fra Russia e Ucraina (1941-1943)" di Raffaello Pannacci (Studi Storici Carocci, 312 pagine, 35 euro) è un volume che deve trovare spazio negli scaffali delle librerie degli appassionati di storia.