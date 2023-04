MUSICA l'artista perugino ned nack presenta il nuovo singolo "Non so più piangere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

NON SO PIÙ PIANGERE” è il nuovo singolo di NED NACK, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 marzo 2023. Dopo le ultime release “23 Anni Star” e “Estate Da Vip”, pubblicate rispettivamente a giugno e a settembre 2022, l’artista umbro torna con una nuova release. ”NON SO PIÙ PIANGERE” si presenta come un importante step nel percorso musicale di Ned Nack. Dopo gli ultimi brani di stampo più autocelebrativo, l’artista si mette a nudo rivelando nuovi aspetti del suo carattere e liberando i suoi demoni interiori. Dalle liriche del testo emerge il racconto della struggle dell’artista, un vissuto di ostacoli, di grandi prove ed in cui, spesso, le scelte dettate dall’ambizione prevalgono sui sentimenti e sulle relazioni d’amore. Ned Nack si prefigge di dare una voce a tutti quelli che, come lui, hanno dovuto misurarsi con un’esistenza complessa e che, hanno deciso di portare avanti il proprio obiettivo anche al costo di sporcarsi le mani e di dimostrarsi insensibili. L’artista, in questo modo, guarda dentro di sé e ammette le colpe di questa mentalità cinica scoprendosi incapace di provare empatia, come, infatti, suggerisce il titolo del brano. Su una produzione di Francesco Stramaccia, Ned Nack alterna strofe di peso dalla forte carica emozionale alle linee melodiche catchy dei ritornelli trovando la perfetta atmosfera tra le chitarre e la ritmica trascinante della base. Un brano fresco e coinvolgente attraverso il quale l’artista riesce ad esternare una parte più profonda della sua personalità, una traccia capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore nell’immaginario dell’autore. ”NON SO PIÙ PIANGERE” è, così, una vera e propria confessione dell’artista, una presa di coscienza che lo spinge a riflettere sui sacrifici che ha dovuto affrontare per poter rincorrere i suoi sogni. Uno spunto di riflessione di grande importanza ed attualità con cui Ned Nack inaugura questo suo 2023, un anno che, per il versatile artista umbro, si preannuncia ricco di sorprese e di novità. Mix e master del brano sono a cura di Roma Est Studio, mentre l’artwork del progetto è stato realizzato da Valentina Sacca. Il videoclip ufficiale del brano, diretto da 3 Im Prod e con la partecipazione della talentuosa artista e ballerina Sarah Tassi, è online su YouTube dalle ore 14 di venerdì 10 marzo 2023.