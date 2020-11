All'Accademia delle Belle Arti torna il laboratorio editoriale in "Design della Comunicazione"

All'accademia perugina di Belle Arti “Pietro Vannucci” riprende il via il laboratorio editoriale in Design della Comunicazione, iniziativa organizzata all'interno della cattedra di Design in stretta collaborazione con il magazine Riflesso.

Si è pensato di replicare l'iniziativa dopo il successo ottenuto nel 2018 con la prima edizione della stessa attività laboratoriale, realizzata a suo tempo in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale dell’Università di Perugia, da cui ha preso forma l’inedita pubblicazione Riflesso Emergency, incentrata sulla “cultura delle emergenze”, che ha ottenuto l'importante riconoscimento Adi Index, fino ad arrivare in finale del prestigioso premio Compasso d’Oro.

Saranno i professionisti a salire in cattedra per portare la loro esperienza agli studenti, una delle peculiarità da sempre sostenute dalla professoressa Elisabetta Furin, coordinatrice del Dipartimento di Progettazione e di Arti Applicate dell'Accademia. “Dopo una serie di lezioni tecniche sul mondo della comunicazione editoriale - spiega - gli studenti vengono invitati a partecipare alla simulazione di un prodotto editoriale in versione cartacea o web su uno dei temi del Design, quindi dalla moda all'arredamento, alla grafica. L'obiettivo è quello di fornire loro competenze per dare vita a progetti e start up editoriali. Ma anche di informarli sulle evoluzioni del mondo della comunicazione e delle sue molteplici declinazioni, specificatamente applicate al mondo del design, della moda, dell'arte, dell'architettura, in un processo continuo di contaminazione multidisciplinare, che coinvolge anche tematiche di rilevanza sociale”.

Il laboratorio sarà tenuto da remoto a causa dell'emergenza sanitaria in corso, in un processo di apprendimento sia individuale che di gruppo. A tenere il laboratori saranno il fondatore e vice-direttore della rivista Riflesso, Carlo Timio, e l’architetto e direttore artistico Alessio Proietti, insieme a ospiti e collaboratori del gruppo Riflesso. “Ogni forma di progettualità nei più diversi campi della cultura artistica (dalle arti visive, comparto sempre vivissimo e propositivo, alle arti applicate, ivi compreso il design che sempre più si relaziona con molteplici campi dell'agire umano) – commenta soddisfatto il direttore dell’Accademia, il professor Emidio De Albentiis - ha necessità di essere fatta conoscere attraverso specifici canali di comunicazione altamente specializzati”.

L'attività di laboratorio, che rappresenta da diversi anni una consolidata e significativa realtà editoriale e formativa a livello italiano, è stata anche attivata nelle migliori scuole di design, fashion e comunicazione d'Italia, oltre che in diverse università pubbliche e private tra cui lo Ied di Milano (Scuola di Management e Comunicazione), il Polimoda di Firenze (Corso in Fashion Design), l'Università di Perugia (Corso di Design e Scienze della Comunicazione), la Iulm di Milano (Master in Comunicazione per le Relazioni Internazionali) e l'Istituto Marangoni di Milano (Dipartimento di Design).