L’11 settembre ricordato in Assisi da un cimelio donato ai Cavalieri del Millennio per la Pace. La Bandiera in pagina fu donata, grazie alla Famiglia Caringi (referente dei Cavalieri del Millennio per la Pace, a New York), quando venivano scanditi, in un commovente silenzio, durato ore, i nomi delle 2997 Vittime dell'attentato alle Torri Gemelle”.



Ricorda Gianfranco Costa: “Ogni anno, l’11 settembre, in Assisi città per la Pace, ci portiamo sulla strada di San Francesco dove, fra i 128.000 Amici, sono riportati i nomi delle 2997 Vittime dell'11 settembre”. Una cerimonia piena di significato perché il percorso del Millennio per la Pace costituisce un luogo sul quale riflettere e riaffermare l'impegno per un possibile Mondo migliore.