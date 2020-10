GOSSIP Johnny Depp e Victoria Mary Clarke verranno in Umbria

Verrà in Umbria, con l’amico Johnny Depp, Victoria Mary Clarke, la donna salvata dagli angeli. Ce ne dà notizia esclusiva l’attrice ed event manager assisiate Debora Cattoni, amica dell’Inviato Cittadino e di PerugiaToday.

Victoria Mary Clarke è moglie dell’autore e cantante Shane MacGowan di “The Pogues” ed ha vissuto una storia molto speciale.

La donna si trovava in condizioni di piena depressione, come è anche accaduto a Depp che ha attraversato momenti durissimi, sul piano economico e sentimentale. Scelte sbagliate, condizionate da un ambiente artistico in cui gira parecchio denaro, come misura del successo, e dove è facile tanto l’esaltazione che lo scoraggiamento.

Negli Usa l’amica di Depp è famosa per l’asserita capacità di “parlare con gli angeli”. Proprio una di queste divine creature (da bambini ci parlavano dell’Angelo Custode) l’avrebbe trattenuta dal commettere un atto irreparabile come il suicidio.

Fermo proposito di Debora sarebbe quello di portare Victoria Mary Clarke e Johnny Depp nella terra di Francesco. Sarebbe una promozione colossale con positive ricadute sul piano dell’immagine (e dell’indotto economico) della mistica terra umbra. Intanto Debora – che dispone di molte entrature negli Usa – ci sta lavorando e conta di riuscire a portare a compimento il suo piano di manager di vaglia.

Dopo la rottura (amicale e professionale) con l’attrice ternana Sara Tommasi, Debora si è concentrata molto nell’ambiente internazionale, organizzando eventi perfino a Dubai.

Victoria Mary Clarke è una famosa scrittrice e giornalista irlandese: pubblica anche per Uomo Vogue. È pure conosciuta per il suo stabile rapporto con il cantautore Shane MacGowan, in riferimento al quale ha scritto la bio “A Drink with Shane MacGowan”.

Victoria Mary Clarke e Shane MacGowan, stanno insieme da ben 32 anni e si sono sposati con rito civile a Copenaghen nel 2018.

A quel matrimonio, tra gli ospiti di riguardo, c’era l’attore Johnny Depp che è un amico di lunga data di MacGowan. L’attore, che tiene molto al proprio ruolo di musicista, ha suonato la chitarra al termine della cerimonia nel municipio di Copenaghen.

Victoria Marie Clarke ‘Angels’ è artista figurativa che dipinge angeli su vari accessori d’abbigliamento.

A Debora che le chiede come sia iniziato il suo rapporto con queste creature, risponde che il caos, le droghe, la depressione la divoravano. E negli Angeli ha trovato serenità, calma interiore, equilibrio.

Riferisce una brutta avventura per la temuta scomparsa del marito e il suo ritrovamento grazie all’intervento degli Angeli. Sia verità o suggestione, questa storia commuove e coinvolge.

Il personaggio è molto noto negli Usa e la sua presenza in Italia sarebbe di certo un bel colpo.