INVIATO CITTADINO Alla Domus Volumnia lo straordinario Jazz Line Quintet si esibisce per Ambulatori Solidali

Alla Domus Volumnia lo straordinario Jazz Line Quintet si esibisce per Ambulatori Solidali. Una serata all’insegna della musica e della solidarietà.

Sul palco un quintetto che vede al basso Nando Roselletti (già fondatore e sul podio come direttore della gloriosa Perugia Big Band), Fabrizio Rapastella al sax /clarinetto, Riccardo Catria al corno e flicorno, Filippo Protani (nipote del commediografo-scultore Artemio Giovagnoni) al pianoforte, Federico Brenci alle percussioni, con la voce di Maria Silvestri.

Una compagine che si avvale di un manipolo di polistrumentisti di rango, legati anche da amicizia e condivisione artistico-valoriale.

L’evento si colloca nella scia di “Asili notturni Umberto 1°- Umbria”, iniziativa solidale che sovviene alle necessità terapeutiche di quanti non hanno denaro per curarsi adeguatamente. La serie di appuntamenti alla Domus Volumnia fa parte del ciclo “Armonie in concerto”, sotto il brand “Una porta aperta a chi le trova tutte chiuse”.

Andarci significa qualificarsi in una dimensione da “buongustai” del pentagramma. Ma anche da benefattori. Ricordando il detto pitagoreo “è un dio colui che fa del bene agli altri uomini”.