Jack&B: la scommessa di un giovane imprenditore per i ristoranti, i bar e le pizzerie

L'Umbria è "zona arancione" e le attività di ristorazione sono obbligate all'asporto e alla consegna a domicilio.

Così nasce un'azienda giovane, originaria del comprensorio del Trasimeno, che si offre a ristoranti, pizzerie e bar, per svolgere servizio di consegna a domicilio, tramite il proprio sito web e un'applicazione per smartphone.

Il funzionamento è semplice: l'utente visita il sito jacknb.com oppure scarica l'applicazione, sceglie il ristorante tra quelli aderenti al servizio ed effettua un ordine. Il ristorante riceve l'ordine nel suo gestionale e lo accetta indicando l'orario del ritiro. Qui entra in gioco il corriere che consegna le pietanze direttamente a casa dell'utente.

Jack&b nasce a Magione da un'idea del giovane imprenditore Giacomo Cini. Grazie al successo ottenuto sul comune magionese, ha deciso di estendere il servizio in altre aree, tra le quali Passignano. Le adesioni da parte dei ristoratori non sono tardate ad arrivare: in sole due settimane la lista già annovera Bar del Sole, Garden, Morgan's, Sottovento e Zefferino. Ed altre situazioni sono in corso di valutazione.

"L'obiettivo - spiega Giacomo - è, da un lato, favorire il lavoro a tutte le realtà passignanesi in questo periodo difficile, dall'altro offrire all'utente finale una vasta scelta tra aperitivi, menu di pesce, gastronomia locale e pizza. Il sistema permette tra l'altro al ristoratore di sfruttare la visibilità e le funzionalità offerte dall'applicazione, e poi di organizzarsi autonomamente per le consegne, così da permettere ai propri dipendenti di proseguire l'attività lavorativa anche nell'ipotesi, non tanto remota, di un altro lockdown". E ancora: "Il nostro sistema - prosegue Giacomo - è molto simile a quello delle più blasonate piattaforme come Deliveroo, Justeat e Glovo, però ci poniamo il preciso obiettivo di curare il rapporto con i ristoratori e i clienti, al fine di favorire lo scambio tra le parti e valorizzare il territorio, portando innovazione e opportunità di lavoro. Siamo una realtà in costante crescita, stiamo sviluppando già una nuova versione dell'applicazione, sia per Android che iPhone".