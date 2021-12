L'Itts Volta di Perugia 'raddoppia', inaugurazione ufficiale della nuova sede di Olmo

Si concretizza la ‘(S)Volta – Olmo’ annunciata all’inizio dell’anno scolastico con l’apertura di un nuovo capitolo della storia dell’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia: giovedì 16 dicembre alle 16 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della sede di Olmo appunto, in Strada Trasimeno Ovest, già attiva da ottobre per le classi del triennio e in questi mesi trasformata in uno spazio “personalizzato che rappresenta tutte le identità del ‘Volta’, i suoi volti aperti al territorio, alle sue realtà produttive e culturali, sociali e umane – ha spiegato la dirigente scolastica Fabiana Cruciani –. Uno spazio che riempiremo di parole nuove perché scelte con cura e perché ci piace l’idea di un impegno di responsabilità condivisa, responsabilità che concretizzeremo anche attraverso un gesto simbolico come la firma del ‘Manifesto della comunicazione non ostile’ insieme alla sua ideatrice, Rosy Russo”.

All’evento parteciperanno Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, Gino Emili, consigliere della Provincia di Perugia, Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia, Nicola Modugno, direttore dell’Its Umbria, Claudio Zeni, comandante della stazione dei Carabinieri di Perugia, Cesare Ceraso, amministratore delegato di Isa e la dirigente dell’Iis ‘Cavour - Marconi – Pascal’, Maria Rita Marconi.

I festeggiamenti proseguiranno nella seconda parte del pomeriggio alla sede di Piscille, in via Assisana, al Planetario ‘Danti’, con la performance immersiva ‘Di maraviglia, credo, mi dipinsi’ - Voci e suggestioni dantesche nella Volta del Volta’. Protagoniste saranno le voci degli studenti, interpreti di terzine dantesche, da un’idea di Fabiana Cruciani, musiche di Michele Rosati e il supporto tecnico di Fabrizio Bagiacchi e Leonardo Alfonsi (per partecipare prenotarsi su Event brite).