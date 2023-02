Its Umbria Academy, scelti i nuovi vertici: ecco il presidente e il vice

Sarà Marco Giulietti, amministratore delegato di Isa spa, a guidare Its Umbria Academy, vicepresidente sarà Vasco Gargaglia, direttore generale di Confcommercio Umbria.

Its Umbria Academy è l’accademia tecnologica di alta specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria che offre corsi di studi in Meccatronica, Digitale, Biotecnologie, Agroalimentare, Marketing Amministrazione finanza e controllo, Turismo, Sistema Casa ed Efficienza Energetica. È partecipata da 71 soci costituiti in Fondazione di partecipazione in rappresentanza di associazioni di categoria, imprese, università, enti pubblici, scuole e ordini professionali della regione.

Marco Giulietti succede a Giuseppe Cioffi, amministratore delegato di Tarkett spa, che aveva assunto l’incarico nel 2016 e che è giunto al termine del suo secondo mandato.

“Lascio Its in ottime mani – ha detto Cioffi – sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo realizzato e dei risultati ottenuti in questi anni durante i quali ITS è cresciuto per numero di corsi e per qualità dell’offerta didattica, dimostrandosi un attore innovativo e strategico nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione”.

Il neopresidente Giulietti ha ringraziato Giuseppe Cioffi per l’impegno e per i risultati conseguiti. “Sono grato di poter mettere la mia esperienza – ha sottolineato Giulietti –a disposizione di ITS per un suo ulteriore sviluppo. L’Academy umbra si posiziona infatti da sempre ai primi posti delle graduatorie nazionali con ben cinque percorsi nel 2022 sul podio del ranking nelle aree della Meccatronica, del Digitale, delle Biotecnologie e del Marketing e Turismo”.

“La nuova programmazione didattica – ha evidenziato Vasco Gargaglia - per il biennio 2023/2025 vede un ulteriore ampliamento dei corsi, soprattutto in ambito Digitale, Cybersecurity ed Efficienza energetica, per rispondere alle richieste provenienti in questo campo sia dal settore privato che dalla pubblica amministrazione, nonché la conferma degli indirizzi più tradizionali, ma sempre con un’impronta tecnologica e digitale, quali il Turismo e l’Agroalimentare”.

Marco Giulietti – profilo professionale

Entra in Isa spa nel 1995, dopo un’esperienza presso la filiale in Inghilterra e poi in Germania, ricopre ruoli di crescente responsabilità nel settore commerciale estero, fino a diventarne responsabile nel 1998. Nel gennaio 2001, a seguito dell’acquisizione della Tasselli di Mantova, brand di attrezzature refrigerate per supermercati, è nominato responsabile della divisione. Nel luglio 2005 assume l’incarico di Direttore Generale, nel 2015 assume l’incarico di Amministratore delegato di Isa spa.

Vasco Gargaglia - profilo professionale

Espressione del mondo Confcommercio, in cui opera da quasi 30 anni, prima di essere nominato Direttore, nel 2008, ricopriva le cariche di amministratore delegato dell’Agenzia formativa Iter e dell’Università dei Sapori, ruolo che tutt’ora riveste. È stato membro del Consiglio della Camera di commercio di Perugia per la consiliatura 2014-2019, ed è attualmente componente del Consiglio della Camera di commercio dell'Umbria.