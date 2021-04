ITS Umbria Smart Academy, iscrizioni aperte: nove percorsi per trovare subito lavoro

ITS Umbria Smart Academy ha presentato nel corso di un Open Day online i nuovi percorsi per il biennio accademico 2021/2023, a cui è già possibile iscriversi per accedere alle prove di selezione che avranno inizio nelle prossime settimane

ITS Umbria è un’Academy di livello Terziario (post-diploma) in Scienze e Tecnologie applicate, promossa dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Umbria, partecipata e animata dalle principali aziende del territorio, che al termine del percorso di studi offre elevatissime opportunità di occupazione.

Il Governo ha definito gli ITS uno dei principali pilastri del sistema nazionale d’istruzione, si tratta, infatti, del segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche provenienti dalle imprese.

Per il biennio 2021/2023 l’offerta prevede nove percorsi: mechatronic (specializzazione in automazione industriale), digital (specializzazione nello sviluppo delle tecnologie digitali delle imprese e dei sistemi IT), biotech (specializzazione in materiali e processi industriali per la sostenibilità ambientale), bim (specializzazione edilizia in Building Information Modeling), agri-food (specializzazione in produzioni e trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali), tourism marketing (specializzazione in marketing per le imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica). Al termine dei percorsi biennali gli studenti conseguono il Diploma di Stato di Istruzione terziaria pari al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione.

Il link per iscriversi e consultare i bandi.

Le iscrizioni sono già aperte anche per gli studenti che stanno frequentando l’ultimo anno delle scuole superiori, i quali potranno partecipare al colloquio di selezione anche prima del conseguimento del diploma, che costituirà comunque requisito necessario al momento dell’inizio dei percorsi, previsto per il prossimo autunno.