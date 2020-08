Its Umbria Academy, aperte le iscrizioni: "Elevatissime opportunità di lavoro"

C’è tempo fino al 2 ottobre per iscriversi ai percorsi formativi di ITS Umbria Academy che prenderanno avvio in autunno. ITS Umbria Academy "è un’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell'Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio, che al termine dei percorsi offre elevatissime opportunità di occupazione".

Si tratta di una formazione specialistica biennale e gratuita, rivolta agli studenti diplomati, in grado di fornire conoscenze qualificate e opportunità di lavoro ai giovani del territorio soddisfacendo, contemporaneamente, i fabbisogni di competenze espressi dalle imprese. "Gli ITS – Istituti Tecnici Superiori – -rappresentano infatti una fondamentale ed efficiente risposta alla mancata corrispondenza (mismatch) tra domanda e offerta di lavoro - spiegano dalla Its Umbria Academy - . Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, la fondamentale partecipazione delle imprese, i livelli di occupazione conseguiti ne fanno uno dei canali di istruzione più efficaci e performanti del Paese, sicuramente il più moderno e contemporaneo. Caratteristiche ancor più preziose in questa fase di emergenza sanitaria che sta rivoluzionando i modelli organizzativi delle aziende, mettendo al centro le competenze tecniche e digitali che saranno in condizione di esprimere gli studenti ITS al termine dei loro studi caratterizzati da un forte taglio applicativo, tecnologico e laboratoriale".

L’offerta formativa per il nuovo biennio 2020-22 vede l’attivazione di questi indirizzi di studio: Sistemi meccatronici con specializzazione in Automazione industriale e Tecnologie digitali,Sistema Casa: Building Information Modeling, Prodotti e processi a base biotecnologica, Trasformazioni agroalimentari e agroindustriali, Marketing e internazionalizzazione delle imprese con specializzazione per le imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica.

Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria pari al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF. I bandi sono disponibili sul sito di Its Umbria Academy.