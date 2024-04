Itinera vince il premio "Future Female"

Itinera Scuola Online riceve il prestigioso premio "Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile". Il premio è stato ritirato dalla dottoressa Laura Di Grazia, Amministratore Unico di Mi.lani Srl, la società che ha dato vita a Itinera Scuola Online, lo scorso 17 aprile 2024 presso la Sala Sant'Antonio di Torgiano.

La società perugina, riconosciuta a livello nazionale come un'importante realtà nel settore della formazione online, ottiene un altro riconoscimento, dopo quelli conquistati pochi mesi fa. Prima, a giugno 2023 si era aggiudicata il prestigioso riconoscimento "Industria Felix 2023 / imprese competitive, affidabili e sostenibili" per essersi classificata tra le migliori imprese per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved Group Score con sede legale nella Regione Umbria.

La società era stata poi insignita ad Ottobre del premio "Women Value Company 2023" e le menzioni speciali per Internazionalizzazione, Innovazione e Impegno Sociale.

Il premio "Future Female" riconosce l'impegno delle organizzazioni che promuovono il welfare e la sostenibilità del lavoro femminile, valorizzando le donne che contribuiscono attivamente al successo delle aziende. Itinera Scuola Online è estremamente grata al Comitato Valutatore del Premio Future Female, in particolare alla Presidente Rosita Garzi (Consigliera di Parità Regione Umbria), alla Vicepresidente Elena Capuccella (Presidente dell'Associazione Sovrapensiero) e alla Vicepresidente Caterina Grechi (Presidente del Centro Pari Opportunità regionale), per aver riconosciuto il nostro impegno.



La dottoressa Laura Di Grazia, nel ritirare il premio, ha condiviso il merito con tutto il team femminile di Itinera Scuola Online, donne che fanno la differenza sia per il business che per gli studenti della scuola online. "Itinera Scuola Online si impegna ad aumentare i livelli di istruzione attraverso la propria offerta di servizi e a dimostrare concretamente come il contributo delle donne nella gestione di un'azienda che promuove opportunità di carriera e un equilibrio tra lavoro e vita privata sia di valore fondamentale", recita una nota. "Abbiamo neo mamme, spose novelle che, grazie all'equilibrio tra lavoro e vita privata e alla flessibilità organizzativa dell'azienda, rimangono figure indispensabili a cui l'azienda non può rinunciare, anche dopo una pausa dovuta ai momenti più belli della vita di tutti noi", ha affermato la dottoressa Laura Di Grazia. E ancora: "Itinera Scuola Online è orgogliosa di ricevere il premio "Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile" e continuerà a promuovere l'uguaglianza di genere, l'istruzione di qualità e un ambiente di lavoro inclusivo, in cui le donne possono realizzarsi professionalmente e personalmente".