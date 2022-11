All'Itet Capitini di Perugia cresce l'offerta formativa specialistica per i geometri: a breve un laboratorio sull'edilizia sostenibile

L’Istituto tecnico economico tecnologico perugino ‘Aldo Capitini’ ha ricevuto in visita il vicesindaco Gianluca Tuteri, assieme ai professionisti del Collegio dei geometri di Perugia e in particolare i geometri Stefano Antonini, consigliere del Collegio di Perugia e presidente dell’Associazione geometri Perugia Corciano Torgiano, e Giampiero Grossi, referente per le scuole del Collegio provinciale.

In occasione di questa visita il dirigente scolastico Silvio Improta ha anticipato ai suoi ospiti il progetto di dar vita, nell’ambito di questo corso, a un nuovo laboratorio dedicato alle costruzioni sostenibili. Questo andrà così a implementare la già offerta formativa rivolta agli studenti che intendono intraprendere la carriera da geometra.

Quelle delle costruzioni sostenibili è un ambito molto specialistico ma che va incontro alle necessità e alle sensibilità della società attuale, sempre più attenta alle tematiche ambientali, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico.

Un'attenzione spciale alla figura del geometra

Un’attenzione particolare al contesto socio-economico, quindi, anche grazie alla costante collaborazione tra la scuola stessa e i geometri del Collegio di Perugia. D’altronde, dal 2006 l’istituto scolastico perugino ospita la sede del Centro di formazione e di ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’ il cui scopo è quello di promuovere l’evoluzione della figura del geometra e completare la formazione curriculare degli allievi degli istituti tecnici per geometri, anche per venire incontro alle esigenze del tessuto socio-economico del territorio. Non a caso, all’interno dell’istituto sono presenti numerosi laboratori dove si svolgono anche attività pratiche.

“C’è una continua richiesta di diplomati al corso Cat – conferma lo stesso Improta – e questo dimostra quanto sia importante questa figura professionale. Stiamo investendo molto in innovazione tecnologica e didattica, guardando in particolare a un tema centrale quale è attualmente quello della sostenibilità ambientale. I nostri studenti del Cat oggi impiegano materiali e attrezzature all’avanguardia, le stesse che i ragazzi troveranno poi nel mondo del lavoro. Ormai non si va più con la fettuccia metrica, ma si impiegano droni, stazioni totali, stampanti 3d e laser scanner”.

“Qui al ‘Capitini’ – ha detto il vicesindaco Tuteri – ho potuto osservare come viene impartita la didattica e le strumentazioni che utilizzano gli studenti del Cat e posso dire che ci troviamo di fronte a una vera eccellenza. Il geometra è, inoltre, una professione di cui c’è sempre più bisogno, penso alle tematiche ambientali, ma anche alle agevolazioni di Stato per la ripresa delle attività, come il Bonus 110. Non a caso chi intraprende questo percorso di studio trova immediatamente uno sbocco lavorativo. Ma anche chi vuole proseguire gli studi, può iscriversi al nuovo corso di laurea istituito dall’Università degli studi di Perugia”.

Da quest’anno, infatti, all’ateneo perugino è attivo il nuovo corso di laurea triennale in ‘Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio’, al termine del quale si è abilitati all’esercizio della professione del geometra senza dover, dunque, sostenere l’esame di stato. Una nuova importante opportunità per gli studenti del ‘Capitini’ che già nel 30-40 per cento dei casi scelgono di proseguire gli studi all’università.