“IT-Alert”, ecco il nuovo sistema di allarme che informerà la popolazione in caso di gravi emergenze

La Regione Umbria comunica la nascita del nuovo sistema di allarme “IT-Alert” della protezione civile finalizzato all’informazione diretta alla popolazione, nei casi di gravi emergenze e catastrofi, che opera attraverso l’invio di un Sms agli utenti che si trovano nell’area interessata dall’emergenza.

IT-Alert è attualmente in fase di sperimentazione in varie regioni e diventerà operativo sul territorio nazionale nel 2024.

La regione fa sapere che la fase di test per l’Umbria avverrà il 14 settembre 2023, data in cui tutti i telefoni, collegati con una cella telefonica di un qualunque gestore, riceveranno un messaggio di prova di IT-Alert.

Il messaggio è caratterizzato da un accompagnamento sonoro insolito e piuttosto forte e l’utente dovrà confermare la lettura del messaggio affinché il telefono riprenda le ordinarie funzioni. La conferma di lettura non sarà in alcun modo gestita, neanche a fini statistici.

Nel messaggio l’utente è invitato a compilare un report on line. non obbligatorio, al fine di acquisire dati sull'efficacia del test effettuato ed eventuali criticità. Il format potrà altresì essere compilato da chi non avesse ricevuto il messaggio.

Il sistema aggiuntivo di informazione e comunicazione andrà ad integrare, per alcune situazioni specifiche, i sistemi di allerta già attivi a livello regionale e locale. Lo scopo è di favorire l’adozione da parte della popolazione interessata delle misure di autoprotezione, in rapporto alla specifica tipologia di rischio ed al contesto di riferimento.