It-Alert, mezzogiorno di "allarme" in Umbria

Al suono puntuale delle campane di mezzogiorno si è unito il considerevole squillo di It-Alert, il sistema di allarme promosso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Il messaggio di prova, arrivato sui cellulari di tutti i cittadini dell’Umbria e delle persone che si trovano sul territorio, è servito come simulazione del nuovo segnale che ha lo scopo di informare in tempo reale la popolazione dell’area interessata in caso di gravi emergenze, eventi calamitosi imminenti o in corso, integrandosi con le modalità di informazione e comunicazione già adottate a livello locale e regionale.

La Regione Umbria aveva avvertito che sarebbe arrivato proprio alle ore 12.00 di giovedì 14 settembre e così è stato. Qualche curioso lo aspettava, qualcuno è stato sorpreso dal rumore inusuale arrivato dal cellulare. Insieme alla sirena sul dispositivo è apparso anche il messaggio, sparito, insieme al suono, non appena è stato toccato l’ok presente al termine dell’avviso.

Insieme all’Umbria anche Piemonte e Puglia sono state interessate dalla simulazione. Entro la fine dell’anno verrà testato in tutta Italia e diventerà poi operativo nel 2024.