Istituto Comprensivo Perugia 3, ancora una tornata di Open Day

L'Istituto Comprensivo Perugia 3 propone un viaggio virtuale alla scoperta delle sue scuole, condotto in presenza dagli attuali studenti e da chi, con orgoglio, lo è stato, accompagnati dalla dirigente scolastica, Simonetta Zuccaccia e ad alcune insegnanti. Con questa modalità si sono svolti gli open day programmati fra dicembre e gennaio nel comprensivo perugino, che nei prossimi giorni offrirà ancora una possibilità di vista. In particolare, sono ancora disponibili collegamenti via web (l'indirizzo è disponibile sul sito internet dell'Istituto) il 19 gennaio per la scuola primaria Borgo XX Giugno, il 20 per la primaria Fabretti, domani, 18 gennaio alla secondaria di primo grado, sede di Piazza del Drago.

Un tour virtuale, ma ricco di emozioni, di testimonianze di chi la scuola la sta frequentando e l'ha frequentata, oltre a una serie di video che hanno illustrato a genitori e studenti l'attività della scuola, il programma, le opportunità offerte, anche in termini di laboratori e, nel caso della secondaria di primo grado, di progetti Erasmus. Con il saluto finale affidato alla musica.

Un'occasione per orientare genitori e figli nella scelta della scuola, ma anche per riflettere e verificare il livello e l'alta qualità didattica offerti nell'Istituto. Una serie di giornate per incontrare insegnanti, comprendere le metodologie, le attività, le offerte didattiche, insomma, conoscere per decidere al meglio, per una scelta consapevole.