Blind, dal palco alla spiaggia de L'Isola dei Famosi

C'è anche il rapper perugino Blind nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il reality, condotto dal Ilary Blasi, porterà sulle spiagge dell'Honduras, 22 concorrenti, divisi in due categorie. C'è chi parteciperà in coppia - due Cugini di Campagna, Clemente Russo con la moglie Laura, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Lory Del Santo col fidanzato Marco, Jeremias Rodriguez col padre Gustavo - e chi da singolo come Marco Melandri, Antonio Zequila, Roger Balduino, Nicolas Vaporidis, Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic. E come detto Blind.

Il giovane artista, cresciuto a Ponte San Giovanni, è stato lanciato dall'edizione 2020 di X Factor, edizione nella quale si è classificato al terzo posto.