Tessere in Ospedale: come accedere ai servizi delle Biblioteche comunali di Perugia

“Leggo per legittima difesa” è una delle più celebri citazioni del regista statunitense Woody Allen, uno slogan efficace che racchiude in sé l'importanza della lettura per l’individuo di ogni età. Leggere è anche una delle attività più importanti per la crescita personale e sociale, arricchisce il vocabolario, stimola la fantasia e porta il lettore verso nuove culture e realtà.

La Biblioteca comunale Sandro Penna propone allora il nuovo servizio “Tessere in ospedale” che permette a chi lavora o si trova in ospedale di iscriversi gratuitamente alle Biblioteche comunali di Perugia e accedere a tutti i loro servizi. Basta compilare un modulo e presentare un documento d'identità valido e per prendere in prestito nelle biblioteche, libri, dvd, e-book, audiolibri, quotidiani e periodici, scegliendo tra un vasto catalogo di opzioni.

Per iscriversi al servizio basta rivolgersi all'Area informazione dell'Ospedale di Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. Il servizio è realizzato grazie alla collaborazione dei volontari di Servizio Civile Universale dell’Azienda Ospedaliera, progetto E-Help.

La Biblioteca Sandro Penna e l'Azienda Ospedaliera di Perugia sono tra i firmatari del Patto locale per la lettura, che promuove il valore del libro e della lettura per lo sviluppo dell’individuo e della società. Con il servizio “Tessere in Ospedale” vogliono offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi alla lettura e scoprire i suoi benefici.