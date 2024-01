Isabella Rossellini visita Assisi e rimane abbagliata dalla bellezza della Basilica di San Francesco

Le strade della bella Assisi in questi giorni sono state irradiate dallo splendore della celebre Isabella Rossellini.

In città per il suo spettacolo Darwin’s Smile, al teatro Lyrick, non ha perso l’occasione di visitare la terra di San Francesco.

Sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune foto che la mostrano incantata dal ciclo di affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco, scrive a tal proposito: “Padre Giulio ci ha fatto fare una toccante visita della chiesa dove è sepolto San Francesco”.

Isabella Rossellini, figlia di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman e lei stessa artista di talento, ha una grande passione per gli animali e vive nella sua fattoria negli Stati Uniti. Non poteva quindi non apprezzare la figura di San Francesco come patrono degli animali.

Non è la prima visita in Umbria di Isabella Rossellini, già nel 2019 era stata ospite al Teatro Cucinelli di Solomeo con lo spettacolo “Link Link Circus”.

L’attrice ha una lunga e brillante carriera nel cinema e nel teatro. Ha recitato in film come Velluto blu, La morte ti fa bella e nel 2023 ha preso parte all’incredibile lungometraggio di Alice Rohrwacher La chimera.