Enzo Patumi e il suo "Buonanotte" sul gradino più alto del podio all'Ippodromo dei Pini di Follonica

Una passione per la velocità e l’eleganza, l’odore del fieno e del cuoio, uniti al brivido della corsa e alla gioia della vittoria.

È quanto spinge il perugino Enzo Patumi e il suo Buonanotte, purosangue inglese di 5 anni, a gareggiare negli ippodromi del centro Italia. E dopo aver raggiunto un terzo e un quarto posto, ecco che arrivare la prima vittoria.

“Il 12 marzo Buonanotte ha vinto all’Ippodromo dei pini di Follonica la sua prima gara di galoppo sulla distanza dei 1.650 metri – racconta Patumi, proprietario del cavallo – Condotto da Andrea Lusitano, fantino amatoriale con patentino, ha raggiunto il gradino più alto del podio, ripagando con questa soddisfazione tutto il lavoro fatto”.

L’ippica non è solo sport, è passione, sacrificio, lavoro. “È come la Formula 1, devi preparare il cavallo per la stagione, ma ogni gara è un evento a parte – dica ancora Patumi – Devi arrivare preparato, facendo attenzione alla preparazione, che non sia troppo avanti, né troppo indietro, devi valutare il terreno dell’ippodromo, le condizioni atmosferiche, controllare che il cavallo stia bene. È la passione, però, che ti spinge, sennò non lo faresti”.