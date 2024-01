INVITO CITTADINO Giorno della memoria e progetto “War-Guerra” con l’artista tifernate Moira Lena Tassi

Si chiama Lacrime d'oro l’opera dell’artista altotiberina, esposta nell’ambito del progetto “WAR/GUERRA - impotenza dei popoli", a Venezia. Una rassegna di taglio decisamente antimilitarista e nonviolento

Una collettiva di opere di cento artisti, provenienti da ogni parte d' Italia e del mondo, di carattere marcatamente antibellicista.

Un progetto ideato e curato da Adolfina De Stefani, con testo e presentazione critica a cura di Gaetano Salerno.

Durante il vernissage è stata proposta la performance “Narrazione e contro-narrazione" ideata da Adolfina De Stefani, con la partecipazione di Moira Lena Tassi e Antonello Mantovani.

Un modo per affrontare il tema del tragico contesto delle guerre in cui anche lo stupro diventa un'arma e il corpo delle donne si trasforma in bottino e trasparente metafora del campo di battaglia.

Nelle lacrime dorate di questo lavoro dell’artista altotiberina s’intercetta un richiamo alla famosa tecnica Kintsugi che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto e ricondotto ad unità.

Dichiara Moira Lena: “Unire la mia voce a quella di altri 99 artisti per denunciare le tragedie della guerra rappresenta un potente atto simbolico contro ogni manifestazione di violenza”.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero dal 20 gennaio al 18 febbraio, dal mercoledì alla domenica, dalle 11.00 alle 18.00. Galleria VISIONI ALTRE / Campo del Ghetto Novo 2918- 30121 VENEZIA

www.visionialtre.com