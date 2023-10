INVIATO CITTADINO Vittorio Sgarbi, a Palazzo Graziani, presenta “Collemammole”, il libro postumo di Alessandro Marabottini

Lo precede il saluto del Presidente della Fondazione Perugia Cristina Colaiacovo. Che ripercorre a volo d’angelo la storica collaborazione di Sgarbi con l’Istituzione: mostre, consigli, orientamenti. Perfino indicazioni circa la sistemazione dei cospicui materiali (700 opere in totale) donati da Marabottini alla Fondazione, alla città e agli iscritti allo Studium perusinum.

(Foto Sandro Allegrini)

Quelle generose condizioni. Senza dimenticare che, per volontà del testatore, si debba garantire libero accesso “a piccoli gruppi” di studenti perfino per “toccare, analizzare i singoli esemplari”.

Il che testimonia non solo una passione per il collezionismo, ma il desiderio di conferire alla Fondazione un incarico, un preciso mandato: per trasmettere una visione dell’arte e della vita.

Il saluto di Edi Cicchi, che ringrazia brevemente a nome dell’Amministrazione. Poi si procede secondo scaletta.

Un libro scritto, perso, disperso e… recuperato. Una storia che ha dell’incredibile.

Questo libro, che è insieme epico e lirico, a cavallo fra due secoli (Ottocento e Novecento), fu trascritto sul computer. Su insistenza – ricorda la curatrice Caterina Zappia – di amici e allievi. Poi la dispersione. Poiché i due computer sui quali riposava il testo furono venduti.

Il recupero e la nuova trascrizione di oltre 1000 pagine manoscritte. A questo compito si è dedicata Caterina Zappia: una fatica titanica, che va oltre la curatela.

Esiste (racconta Zappia) anche un romanzo inedito Delitto accademico, ambientato proprio nell’Università di Perugia. Marabottini ha scritto anche dell’altro. E chi sa mai che non possa vedere la luce?

Poi l’innamoramento di Elisabetta Sgarbi che ha inserito l’opera nel catalogo della sua Nave di Teseo. Sempre in competizione col padre putativo (lo stesso Vittorio), come – dice scherzando il sottosegretario – la Presidente Cristina, cresciuta all’ombra, e nel confronto (?) con la forte figura del padre Carlo.

Sgarbi, prima del libro, propone una storia delle relazioni di Marabottini (e delle proprie) col mondo dell’arte e della critica di settore. Numerosi i riferimenti, sempre interessanti e puntuti, a mode e modi, tic, vezzi e vizi di un mondo che viaggia fra cultura e rivalità.

Il ritratto di Marabottini come uomo gentile, senza competizione, amante della cultura e pago di una vita felicemente condotta fra bellezza e valori, in una dimensione capace di coniugare etica ed estetica.

La lettura di passaggi del libro (il terremoto di Messina, pagina 603, scene di rapporti psicologici, allusioni e illusioni) in riferimento alla biografia dell’autore, anche se mascherata dietro nomi di fantasia.

Un’ora e più di intrattenimento colto, irriverente. Insomma: uno Sgarbi alla sua maniera. Anche se in veste di sottosegretario.