INVIATO CITTADINO Villaggio della Carità. Proseguono gli incontri pinocchieschi con don Luca Bartoccini

Il canonico don Luca prosegue gli incontri proponendo la chiave di lettura del cardinale Giacomo Biffi che nella vicenda collodiana riconobbe, in filigrana, una metafora del percorso di salvezza dell’umanità. Attraverso l’umanizzazione di un pezzo di legno, giunto alla consapevolezza dei compiti e dei doveri che incombono su ciascuno di noi.

Alla presenza di un pubblico numeroso e interessato, don Luca ha esposto i capitoli 1-9, valendosi delle didascalie e dei disegni originali dell’edizione del 1883.

La figura di Mastro Ciliegia, materialista e legato alla pura dimensione della realtà, insensibile alle ragioni dello spirito che ci sovrasta.

È Geppetto il personaggio di primo piano: demiurgo/creatore. Facendoci capire che non stiamo al mondo per caso, ma per decisa scelta divina. Tanto da farci concludere che la nostra stessa esistenza è un miracolo.

Così i capricci di Pinocchio suonano come offesa al Padre e divengono peccati di superbia.

E il carabiniere che arresta Geppetto senza colpa è metafora del potere mondano, spesso affetto da cecità.

Come il Grillo Parlante è la voce della nostra coscienza.

La fuga di Pinocchio e il suo ritorno sono assai vicini alla parabola del Figliol prodigo o del Padre misericordioso.

Quindi una riflessione sugli animali parlanti, che nella fabula sono numerosi. Ma, fra essi, è solo il Grillo espressione del Verbum.

Numerose le metafore. I piedi bruciati di Pinocchio sono le conseguenze del peccatum, come l’abbeccedario potrebbe assurgere a metafora del Vangelo e i Baracconi che attirano Pinocchio non sono che la seduzione del peccato.

Una lettura – quella proposta dal cardinale Biffi e ricordata da don Luca – che ha più di una ragione per essere ritenuta attuale anche per l’uomo dei nostri giorni.