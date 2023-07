INVIATO CITTADINO Viale Zeffirino Faina, fervono i lavori per il nuovo acquedotto

Si comincia dalla Torre. Gli scavi, e la stesura dei tubi, prendono l’abbrivio dal Cassero, proprio di fronte alla brasserie ‘Il Tempio’.

Un profondo scavo per intercettare la linea, rifatta in occasione della pavimentazione della strada che attraversa la Torre e che è stata una delle più belle realizzazioni del cantiere comunale in città.

La tubazione è molto profonda e lo scasso dovrà penetrare parecchio. Intanto hanno transennato, lasciando solo il transito pedonale (con qualche prevedibile danno a carico del negozio-ristoro ‘Il Tempio’, i cui clienti non possono più arrivare dall’Elce).

A lato dell’antico Dazio. L’inizio è proprio a fianco della (ex) cadente Casina del Dazio, restituita a nuova vita da una riqualificazione a regola d’arte. E al muro di recinzione del cortilone delle suore.

Una tubazione di pregio costituita da un manufatto in ghisa, con rivestimento in ceramica, del diametro di ben 25 centimetri.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Si scende da viale Faina, uno sdoppiamento per entrare in via del Fagiano (come faceva l’antico acquedotto di Bevignate) mentre si prosegue in continuità fino all’intersezione con via Ariodante Fabretti.

Qui un ulteriore attraversamento con discesa in via Astorre Lupattelli, a raggiungere il nuovo Corpo C dell’Adisu in costruzione. La demolizione e la ricostruzione procedono a tempi di record. Addirittura, più rapidamente del previsto.

Poi i collegamenti con le utenze. A far capo dall’alto: Case Operaie Saffa, San Francesco delle Donne, Piaggia della Torre, Collegi universitari di viale Faina e famiglie, Università e utenti vari.

Sorge la richiesta: risistemiamo anche i marciapiedi! Salvo imprevisti, si dovrebbe riaprire il 9 settembre. Con la strada rifatta. Ci si augura – lo dice l’Inviato Cittadino che frequenta la zona pedibus calcantibus – che venga data una sistemata ai marciapiedi. Perché, per come stanno adesso, ogni passeggiata in zona oscura le più pericolose avventure di Indiana Jones.