INVIATO CITTADINO Viale Zeffirino Faina. C’è un vandalo che fa lo scalpo alle piante

Viale Zeffirino Faina. C’è un vandalo che fa lo scalpo alle piante. Urge fermarlo.

Notizia e immagini provengono da una nostra affezionata lettrice (E. G. D. P.) che mi scrive: “Questa mattina, in Viale Zeffirino Faina, mi sono trovata a dover tristemente constatare l’ennesimo scempio a danno degli alberi che costituiscono la storica alberata”.

Insomma: “C’è chi, di tanto in tanto, scorteccia con cattiveria i tronchi delle povere creature, lasciando a vivo il legno ed esponendo così la pianta a svariati pericoli: insetti, parassiti, muffe, bruchi, afidi, cocciniglie…”.

L’Inviato Cittadino non può che raccogliere la segnalazione e girarla per competenza a quanti possono intervenire. In primis, con una operazione di pronto soccorso sanitario. Proteggendo, con presidi appositi, quelle parti pericolosamente esposte all’aggressione di parassiti e malattie.

Poi, allertando quanti sono tenuti al controllo del territorio.

Ricordo, incidentalmente, che ci fu chi gridava allo scempio per l’esposizione delle sculture di Adriano Massettini. Quei lavori possono piacere o meno e ciascuno è libero di esprimere la propria valutazione. Ma, sia detto senza riserve, il vero scempio non è quello, ma questo. Il che non fa che validare la differenza che corre tra fatto e misfatto, tra violenza e nonviolenza.