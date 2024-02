INVIATO CITTADINO Viale Sant’Antonio. Brutalizzate vetture in sosta con danni consistenti

Perugia mia, non ti riconosco più. Non era mai accaduto. Almeno in questa forma sistematicamente distruttiva.

Una mission ispirata a violenza cieca, quella di accanirsi contro vetture in sosta. Specialmente a far capo dalla stradina di intersezione con piazzetta del Melo, dove transitano specialmente gli studenti della Foscolo.

Se la sono presa principalmente con le vetture in sosta sulla zona riservata ai residenti.

Una dopo l’altra ridotta all’ecce machina. Non più solo specchietti, ma tabula rasa.

L’equivoco di credere che quella distruzione fosse il frutto di pietre cadute dalla muratura che delimita le proprietà e gli orti lungo corso Bersaglieri.

La chiamata a Vigili del Fuoco e Polizia. Tanto che sono intervenuti i caschi rossi, i quali non ci hanno messo molto a constatare l’integrità della muratura del Monmaggiore.

Non una sola pietra è caduta da quella tessitura muraria, costruita dal perfido abate Gerardo du Puys ad Perusinorum reprimendam audaciam.

Muro integro e materiali portati da fuori. O rimediati all'intorno. L’analisi dei materiali contundenti è inequivocabile. Non solo pietre, ma forati, mattoni, lanciati dal livello stradale e anche dalla sommità delle scalette che adducono al sentiero di via del Cane.

I delinquenti sono poi scappati, forse, attraverso la breccia che porta alla vecchia centrale Enel oggi dismessa e, attraverso via del Cane, uscendo nella parte alta di corso Bersaglieri.

Di rumore debbono averne fato parecchio. Ma il fatto è che su quel versante non ci sono finestre, se si eccettuano un paio di aperture di vani di servizio. Così che quel baccano non era percepibile. Garantendo ai mascalzoni la possibilità di agire indisturbati.

Un vero ‘tritaticcio’. Effettuato con sistematico sadismo. Da anonimi distruttori, forse in stato etilico, ma animati da lucida determinazione criminale.

Tutto questo accade nella nostra Perugia. Che sentiamo meno nostra. Quando assistiamo impotenti a queste enormità.