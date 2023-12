INVIATO CITTADINO Viale San Domenico-Via Ripa di Meana. Obiettivo raggiunto

Si tratta della più importante operazione di tutela, mai effettuata a Perugia, del territorio urbano dal rischio idrogeologico.

Siamo alla bitumazione. Entro l’anno, e forse già prima di Natale, potrebbe essere riaperta la via che ha richiesto un lavoro iniziato il 19 giugno scorso.

L’intervento ha riguardato il tratto di viale San Domenico compreso tra le scalette di collegamento con via del Cortone e viale San Girolamo.

Si trattava di procedere alla corretta regimentazione idraulica delle aree di testata dei fossi e al contenimento dei dissesti franosi che interessano la scarpata a valle di via del Cortone, già soggetti a fenomeni di instabilità e smottamento. Così come la zona di affaccio sul parco di Santa Margherita.

Sono stati realizzati paratie di pali sul tratto di viale San Domenico e un nuovo collettore di acque bianche meteoriche.

Bellissimo il marciapiede con cemento architettonico e cordoli in travertino, che si collega a quello realizzato nel primo lotto funzionale dello stesso stralcio; la realizzazione del marciapiede, lato valle, e la posa dei cordoli in travertino. In armonia estetica col tratto precedentemente realizzato.

Il tutto completato da pozzetti e dalla bonifica della carreggiata della quale è stata realizzata la fondazione stradale.

Al momento è stato rimosso il guard-rail che divideva le due carreggiate per la completa bitumazione.

Sarà completamente da rifare l'asfalto del parcheggio ai piedi dell’accesso al Cortone. La tabella segnala il divieto di sosta da oggi al 22 dicembre. Tutto fa presumere che la parola fine possa comparire a brevissimo giro di tempo.

(Foto Sandro Allegrini)