INVIATO CITTADINO Viale San Domenico, riprendono i lavori alle scalette

Scalette di raccordo viale San Domenico via del Cortone. Come ti coniugo legno e cemento, tradizione, sicurezza e innovazione.

Dopo qualche mese di stallo, riprendono i lavori e si tende al completamento. A breve, la fine dell’intervento di messa in sicurezza e il rifacimento sarà cosa fatta.

(foto Sandro Allegrini)

Con soddisfazione di quanti rimpiangevano l’agibilità di quella comoda bretella. E se ne sono visti privare per un lungo periodo, non senza lamentele per l’inspiegabile protrarsi dei lavori.

C’era una volta una scala tutta ecologica, ma insicura e dissestata. Poi il rifacimento completo con struttura di base armata, gradini in cemento e corrimano in legno, sicut erat in principio.

Intanto sono stati posizionati i supporti infissi nel terreno. Tronchi che saranno poi collegati col corrimano realizzato in tondini lignei (che ora si vedono ammucchiati ai piedi della scala).

Appoggiati sullo spazio di cantiere anche rotoli di corrugato, posizionati ai lati delle scale e all’interno dei quali correrà la linea di alimentazione elettrica.

Dopo di che la scalinata tornerà percorribile, collegando agevolmente i due livelli. E, in definitiva, la zona Ripa di Meana e San Domenico, messa in sicurezza sulla scarpata e muro di sostegno, e zona Tre Archi-Crocevia.

Altrettanto accadrà sulla scalinata larga e diritta che sbocca in prossimità del Circolo del Tempobono, dietro al Manu e Archivio di Stato del Complesso monumentale di San Domenico.

Deo gratias, esclamano in coro i residenti. E i numerosi, perugini e non, che nella giornata di ieri affollavano il Borgo Bello in occasione della partecipata Festa di Quartiere. E che, in attesa dell’agognata agibilità, hanno dovuto compiere, come si dice, il giro dell’orto.