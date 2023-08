INVIATO CITTADINO Viale Faina, lavori all’acquedotto. È una lotta contro il tempo

Una serie di “prevedibili imprevisti” (ci si passi l’ossimoro) a scansione quotidiana ostacolano il procedere dei lavori.

Prima di tutto, l’impiccio delle linee delle vecchie fognature in discesa verso via Annibale Vecchi. Tubature in cemento e in amianto, segnalate dai tecnici di Umbra Acque a profondità teoriche non rispondenti alla realtà.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Si consideri che in certi punti, per bypassare incroci pericolosi, si è dovuti scendere fino a due metri di profondità. Con dispendio di tempi, attrezzature, personale e materiali.

La posa in opera di tubazioni di ultima generazione (made in UK) avviene con prudenza. Occorre infatti rispettare piani e pendenze ed effettuare collegamenti a prova di tenuta. Tanto che, per mettere sotto stress la linea, la zona alta è già sotto pressione, come dimostra un pozzetto-collettore all’altezza dell’enoteca 'Il Tempio'. Il manicotto è aperto e lascia passare l’acqua a pressione.

Sarà poi il collaudo vero e proprio a sancirne la qualità stagna. Ma intanto se ne prova la tenuta.

Quanto allo stato di avanzamento dei lavori, siamo ancora all’altezza dell’intersezione con la bretella di collegamento con via del Fagiano, dove si dovrà procedere a un allaccio.

Poi la discesa davanti allo studentato Adisu e oltre.

Si valuta che, per il 9 settembre (data fatidica), si dovrebbe essere all’altezza di San Francesco delle Donne e Piaggia del Tempio.

A questo punto, ancora prima di procedere agli allacci, si riaprirà la strada con traffico a doppio senso alternato con regolazione semaforica.

Un’operazione, dunque, che si prospetta un po’ più ostica del previsto. E non c’è da meravigliarsi se ci sarà spazio per una ragionevole proroga.

Si pensi a quanto accade in numerosi cantieri aperti e mai chiusi, in giro per la città: Fontivegge, Canapina… e non si tratta di giorni o settimane, ma di mesi o anni.

Tanto da essere ormai classificati con un titolo rubato a Michael Ende: La storia infinita.