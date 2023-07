INVIATO CITTADINO Viale Faina chiuso per lavori. Riaprire provvisoriamente corso Garibaldi

A situazione eccezionale… rimedi eccezionali. E non si tratta di un capriccio o di una richiesta cervellotica.

Difatti, a seguito di questa (indispensabile!) chiusura, raggiungere San Matteo degli Armeni è diventato estremamente complicato.

Due i percorsi praticabili: Ponte d’Oddi o Monteluce-Mandrelle-Bulagaio-Saltilavecchia

Il primo è quello di salire da Ponte d’Oddi e ridiscendere da Monteripido. Per molti, un vero giro dell’orto.

Il secondo percorso, ancora più scomodo, è quello di prendere le Mandrelle, sotto Sant’Erminio, all’altezza della Madonna della Neve. Scendendo fino a Ponte Rio e da lì rimontare il Bulagaio, fino alla risalita verso il Saltilavecchia. Un tragitto da delirio!

Da qui la proposta. Per la durata dei lavori all’acquedotto in viale Faina, aprire la ZTL di corso Garibaldi e consentire di raggiungere la Biblioteca, gli Orti sociali e il Giardino.

Ve ne accorgerete martedì prossimo, 1° agosto, per l’inaugurazione della riqualificata peschiera seicentesca.

Lavoro venuto benissimo… che pochi saranno in grado di vedere. A meno che non siate disposti a una vera e propria odissea moderna.

Conclusione: che senso ha fare eventi (cultura, spettacolo, attività bibliotecaria) a San Matteo, se il pubblico non può accedervi?

Noterella toponomastica La strada che s’imbocca all’altezza del civico 24 di via Eugubina, davanti alla Cappellina della Madonna della Neve, viene variamente definita “Lambrelli”, “Lambrelle”, “Mambrelli”, “Mandrelle”… con motivazioni sconosciute, ipotizzando generici legami con improbabili nomi di famiglia o di predi poderali. A mio modo di vedere, la denominazione corretta è quella di “Mandrelle”, in riferimento all’antico costume di far pascolare da queste parti, allo stato brado, mandrie di bovini e greggi di ovini. Pare opportuno ricondurre l’odonomastica all’antica denominazione.